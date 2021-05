Agricoltura, l’assessore campano Nicola Caputo: Via al ristoro delle imprese colpite dalle gelate di aprile (Di giovedì 20 maggio 2021) “La Giunta Regionale ha approvato la delibera che attiva le procedure per chiedere al Ministro per le Politiche Agricole l’assegnazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale per fare fronte ai danni alle colture in 43 comuni delle province di Napoli e di Caserta. Sono stati quantificati in circa 63.milioni i danni complessivi a carico delle colture caratteristiche dell’area delimitata”: lo reso noto Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura in chiusura della sessione di giunta. Le imprese ammesse a beneficiare delle provvidenze rientrano negli areali dei comuni di Aversa, Bellona, Pastorano, Vitulazio, Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Lusciano, San Marcellino, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Castel Campagnano, Castel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) “La Giunta Regionale ha approvato la delibera che attiva le procedure per chiedere al Ministro per le Politiche Agricole l’assegnazionerisorse del Fondo di Solidarietà Nazionale per fare fronte ai danni alle colture in 43 comuniprovince di Napoli e di Caserta. Sono stati quantificati in circa 63.milioni i danni complessivi a caricocolture caratteristiche dell’area delimitata”: lo reso noto, assessore regionale all’in chiusura della sessione di giunta. Leammesse a beneficiareprovvidenze rientrano negli areali dei comuni di Aversa, Bellona, Pastorano, Vitulazio, Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Lusciano, San Marcellino, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Castel Campagnano, Castel ...

