Resident Evil: Infinite Darkness, bomba di Netflix! La serie anime arriva l’8 luglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Resident Evil: Infinite Darkness arriva in Italia l’8 luglio 2021. Prosegue il momento d’oro per il brand di Resident Evil. Uno dei due protagonisti della serie, Leon S. KennedyIl brand di Resident Evil non placa la sua sete di successo e, dopo l’ottima prova di Resident Evil Village, è pronto a sganciare un’altra bomba. Il 7 maggio è uscita infatti l’ultima rappresentanza di quella che è la serie canonica di videogiochi dedicati alla saga horror nata a fine anni 90. Village, uscito su console e PC, ha raccolto il favore di numerosi addetti ai lavori e fan in tutto il mondo, rappresentando quello che è un sequel diretto ad un altro ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)in Italia l’82021. Prosegue il momento d’oro per il brand di. Uno dei due protagonisti della, Leon S. KennedyIl brand dinon placa la sua sete di successo e, dopo l’ottima prova diVillage, è pronto a sganciare un’altra. Il 7 maggio è uscita infatti l’ultima rappresentanza di quella che è lacanonica di videogiochi dedicati alla saga horror nata a fine anni 90. Village, uscito su console e PC, ha raccolto il favore di numerosi addetti ai lavori e fan in tutto il mondo, rappresentando quello che è un sequel diretto ad un altro ...

