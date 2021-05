Primarie, domani a Mercato Testaccio raccolta firme Caudo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – domani mattina, giovedì 20 maggio, dalle ore 11 alle 14, partirà la raccolta firme per sostenere la candidatura di Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, docente di urbanistica all’Università Roma Tre e ex assessore della Giunta Marino, alle Primarie del centrosinistra che consentiranno di scegliere il candidato sindaco di Roma. “Raccogliamo le firme ma parliamo di Roma, del suo futuro e di come affrontare i problemi economici e sociali portati dal COVID. Partiamo da Mercato Testaccio, in mezzo alla gente, perché l’idea che portiamo avanti da ottobre, quando abbiamo cominciato questa avventura,è quella di una campagna che corre sulle gambe delle persone”, spiega Giovanni Caudo. “Per i problemi legati al Covid siamo stati ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma –mattina, giovedì 20 maggio, dalle ore 11 alle 14, partirà laper sostenere la candidatura di Giovanni, presidente del III Municipio, docente di urbanistica all’Università Roma Tre e ex assessore della Giunta Marino, alledel centrosinistra che consentiranno di scegliere il candidato sindaco di Roma. “Raccogliamo lema parliamo di Roma, del suo futuro e di come affrontare i problemi economici e sociali portati dal COVID. Partiamo da, in mezzo alla gente, perché l’idea che portiamo avanti da ottobre, quando abbiamo cominciato questa avventura,è quella di una campagna che corre sulle gambe delle persone”, spiega Giovanni. “Per i problemi legati al Covid siamo stati ...

