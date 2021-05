Povero Battiato | Lilli Gruber lo “ricorda” con una puntata intera contro la destra video

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Marco Travaglio ospite dicommosso il suo amico Franco, scomparso oggi, leggendo alcuni versi della sua canzone ‘Testamento’: “E mi piaceva tutto della mia vita mortale, Noi non siamo mai morti, e non siamo mai nati”. Molto commovente, peccato che l’di ieri sera di “Otto e mezzo“, sulla Sette, sia stata costruita per riportare Franconell’alveo della sinistra, come se un artista di tale levatura potesse essere giudicato per il suo sostegno a Zingaretti o Salvini o, con tutto il rispetto, per l’amicizia con Travaglio o Montanari.e la regìa dellaper il pistolotto politico Ha iniziato proprio il direttore del “Fatto Quotidiano“, che dopo aver celebrato se stesso – ...

Alle 10.41è già una pratica liquidata dai giornali online, fra dettagli biografici e ...Franco, povera patria . Ridotto in tutta velocità a un elenco di dati, nozioni, battute a ...... e che con, mia opinione, ha dato il meglio di sé, Milva. Non ero pronto perché, in fondo ... Non ci volevo credere perché pensavo,stolto, che un genio fosse in quanto genio come ...È stato davvero un brutto colpo, ieri mattina, svegliarsi e ricevere una notizia che magari chissà, qualcuno poteva anche asserire, prima o poi sarebbe arrivata; ma vedersela ...Il ricordo dell'artista scomparso a 76 anni. Gli incontri e le conversazioni in terrazza a Milo. Il primo pianoforte, la madre, la fuga a Milano e il ...