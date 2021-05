Orecchini oro: i gioielli più cool dell’Estate 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giallo oro. Anche il colore più prezioso segue gli alti e bassi della moda: tornato di tendenza, da qualche stagione ha soppiantato l’argento per divemtare protagonista assoluto del mondo dei gioielli. Ai lobi, Orecchini oro o dorati sono i must have dell’Estate 2021. Ci piacciono perché illuminano il volto di tutte le donne e rendono speciale qualsiasi tipo di outfit: da mettere in valigia per passare le vacanze su spiagge assolate o in città caotiche, alla ricerca di nuove avventure. I modelli sono tantissimi: si passa dai classici modelli a cerchio, a quelli piccoli ma di carattere, fino a gioielli più concettuali, fatti di fili d’oro da designer del Sol Levante. Come abbinare gli Orecchini oro dell’Estate 2021? Dalle passerelle Primavera Estate ... Leggi su amica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giallo oro. Anche il colore più prezioso segue gli alti e bassi della moda: tornato di tendenza, da qualche stagione ha soppiantato l’argento per divemtare protagonista assoluto del mondo dei. Ai lobi,oro o dorati sono i must have. Ci piacciono perché illuminano il volto di tutte le donne e rendono speciale qualsiasi tipo di outfit: da mettere in valigia per passare le vacanze su spiagge assolate o in città caotiche, alla ricerca di nuove avventure. I modelli sono tantissimi: si passa dai classici modelli a cerchio, a quelli piccoli ma di carattere, fino apiù concettuali, fatti di fili d’oro da designer del Sol Levante. Come abbinare glioro? Dalle passerelle Primavera Estate ...

