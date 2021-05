Lo dicono le regole: perché Sea Eye deve portare i migranti in Germania (Di mercoledì 19 maggio 2021) A ribadirlo è stato l'ammiraglio Nicola De Felice: “Una nave è giuridicamente territorio dello Stato di cui batte bandiera" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) A ribadirlo è stato l'ammiraglio Nicola De Felice: “Una nave è giuridicamente territorio dello Stato di cui batte bandiera"

