Grandi novità in arrivo per Amazon Prime: inizia la battaglia allo streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) A poche ore dalla notizia della fusione tra WarnerMedia e Discovery, arriva un’altra voce di un possibile matrimonio tra due colossi dell’intrattenimento. Infatti, sembra che Amazon Prime sia vicina all’acquisto di MGM. Amazon Prime VideoAmazon Prime sta per mettere le mani sopra Metro-Goldwyn-Mayer, meglio conosciuta solo come MGM. Il gigante dell’intrattenimento, da tempo in vendita, ha nel suo catalogo Grandissime produzioni, come la saga di 007, il canale cable Epix, The Handmaid’s Tale, Fargo, le saghe di Rocky e Creed. Nel recente passato sembrava che spettasse alla Apple acquistare MGM, arricchendo notevolmente il proprio catalogo streaming. In seguito alla vicenda, MGM ha licenziato il suo amministratore delegato nel 2018 ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 maggio 2021) A poche ore dalla notizia della fusione tra WarnerMedia e Discovery, arriva un’altra voce di un possibile matrimonio tra due colossi dell’intrattenimento. Infatti, sembra chesia vicina all’acquisto di MGM.Videosta per mettere le mani sopra Metro-Goldwyn-Mayer, meglio conosciuta solo come MGM. Il gigante dell’intrattenimento, da tempo in vendita, ha nel suo catalogossime produzioni, come la saga di 007, il canale cable Epix, The Handmaid’s Tale, Fargo, le saghe di Rocky e Creed. Nel recente passato sembrava che spettasse alla Apple acquistare MGM, arricchendo notevolmente il proprio catalogo. In seguito alla vicenda, MGM ha licenziato il suo amministratore delegato nel 2018 ...

Advertising

msbluetardis : Grandi novità in arrivo il mio prefe a mani basse, Irene personaggio preferitissimo mi sentivo un sacco come lei e… - agnese_mike85 : RT @I_Balocco: Accessibility Game, didattica, lavoro, cultura, innovazione. Collegamenti esclusivi con Microsoft, Facebook e Rai Accessibil… - flywas : Grandi novitá in arrivo dalle leggende del fumetto #salbuscema #ronfrenz e #rogerstern . #heroesunion sembra un pro… - BarbaraLovato1 : RT @AtoutfranceIT: Oggi la #Bretagna si è presentata alla stampa italiana con il webinar on-line 'Natura, grandi spazi e gastronomia'...per… - TSOWrestling : Grandi novità in arrivo in #AEW come rivelato da Tony Khan. -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi novità Finale Coppa Italia: Atalanta - Juve in diretta Riapertura stadi, Tardelli: "Atalanta - Juve gara liberazione" Novità importante di questa sera ... A Gasperini bisogna fare soltanto i complimenti, si sta togliendo grandi soddisfazioni a Bergamo e ora ...

Giro d'Italia: Bernal stacca tutti, affonda il giovane Evenepoel La vera novità, in chiave di classifica, è il nuovo affondo che la maglia rosa Egan Bernal assesta ... Finora Ciccone, assistito da Nibali, era riuscito a contenere i danni in attesa delle grandi salite ...

Instagram introduce due grandi novità, ecco le nuove funzioni Sky Tg24 Riapertura stadi, Tardelli: "Atalanta - Juve gara liberazione"importante di questa sera ... A Gasperini bisogna fare soltanto i complimenti, si sta togliendosoddisfazioni a Bergamo e ora ...La vera, in chiave di classifica, è il nuovo affondo che la maglia rosa Egan Bernal assesta ... Finora Ciccone, assistito da Nibali, era riuscito a contenere i danni in attesa dellesalite ...