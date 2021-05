Google Assistant protagonista del Google I O 2021 | il futuro è nelle scorciatoie e widget

(Di mercoledì 19 maggio 2021)I/O, l’evento di presentazione delle novità in casa, ha posto particolare attenzione sul suo assistente virtuale.si prepara ad unricco di novità e migliorie: scopriamo quali.(Adobe Stock)è stato indubbiamente uno dei protagonisti delI/O, iniziato nella giornata di ieri e in programma fino al 20 maggio. C’era da aspettarselo e gli eventi hanno confermato il sentore di molti: insieme ad Android 12, Mountain View è pronta a rivoluzionare – in parte – anche il suo assistente virtuale. POTREBBE INTERESSARTI ...

Advertising

Crimsom_Behelit : @francescocosta Davvero una bella puntata, però mi dispiace assai che non lasciate questo podcast sulle piattaforme… - pagomeno : LG 75UP75006LC Smart TV LED 4K Ultra HD 75” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Gam… - TuttoAndroid : Google Assistant, che rivoluzione: scorciatoie, widget e molto altro - CoseCinesi : Coupon Coupon Original Xiaomi Art AI Speaker S... - ddpdj : RT @Motor1_Italia: Cos'è e come funziona la modalità Auto di Google Assistant -

Ultime Notizie dalla rete : Google Assistant

continua ad arricchirsi di funzioni e a integrarsi meglio con le nostre necessità ( sebbene siamo ancora parecchio indietro rispetto alle possibilità che offre negli Stati Uniti ) e ...Cambia lo stile delle notifiche, così come anche anche l'aspetto grafico di. Abbassata la tendina delle notifiche le impostazioni rapide appaiono su su sfondo scuro e ben visibile. ...Il Google I/O 2021 di ieri sera ha dato la giusta importanza anche a Google Assistant, con l'annuncio di alcune novità interessanti in arrivo. Novità in ...Google ha svelato una lunga serie di novità che presto troveranno posto all'interno di Google Assistant come i widget e le scorciatoie ...