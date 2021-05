Calamita che si attacca al braccio dopo il vaccino? Ecco i video (ma i vaccini non c’entrano nulla) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da giorni gira la notizia che, dopo aver fatto il vaccino contro il Coronavirus, se si prova ad avvicinare una Calamita o una monetizza nel punto di inoculazione questa resta attaccata alla pelle. Ma è vero? Andando ad escludere le spiegazioni fornite dai “complottisti” (dai metalli inseriti nei vaccini fino ad arrivare al fenomeno della cosiddetta inversione parametrica del cromosoma), peraltro smontate con estrema facilità da scienziati e divulgatori scientifici, noi non vogliamo parlare di una vera e propria bufala, bensì di un fenomeno che si verifica, ma non per causa del vaccino. Spiega ad esempio a Newsweek Edward Hutchinson, docente del Center for Virus Research dell’Università di Glasgow in Scozia che “in primo luogo i vaccini non vengono prodotti utilizzando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da giorni gira la notizia che,aver fatto ilcontro il Coronavirus, se si prova ad avvicinare unao una monetizza nel punto di inoculazione questa restata alla pelle. Ma è vero? Andando ad escludere le spiegazioni fornite dai “complottisti” (dai metalli inseriti neifino ad arrivare al fenomeno della cosiddetta inversione parametrica del cromosoma), peraltro smontate con estrema facilità da scienziati e divulgatori scientifici, noi non vogliamo parlare di una vera e propria bufala, bensì di un fenomeno che si verifica, ma non per causa del. Spiega ad esempio a Newsweek Edward Hutchinson, docente del Center for Virus Research dell’Università di Glasgow in Scozia che “in primo luogo inon vengono prodotti utilizzando ...

