Bloccata una fiorente attività di spaccio: nei guai il titolare di un cannabis shop (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo poco più di un anno si è conclusa la vicenda, avviata a fine 2019, di seguito ad un'articolata attività di indagine condotta dal personale del Commissariato di P. S. di Senigallia in materia di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo poco più di un anno si è conclusa la vicenda, avviata a fine 2019, di seguito ad un'articolatadi indagine condotta dal personale del Commissariato di P. S. di Senigallia in materia di ...

Advertising

emergenzavvf : Per una simulazione si ferma l’ascensore della Mole Antonelliana con una persona bloccata all’interno. Ad effettuar… - spacexpIorer : @youbae_I ma questo qui quando tace? mi ha pure bloccata ma sento che ha detto una cazzata - Sara74927299 : Anche lei va bloccata x me molto pericolosa #Prelemi non mi sembra proprio giusto mettere in discussione sto ragazz… - obisettantadue : RT @Storace: Abbiamo buttato decine di milioni su #Reithera, ma il vero #vaccinoitaliano attende ancora la sperimentazione. E ha una copert… - undefedeted : @Giuls5_ no io non la seguo e mi ha pure bloccata ??però ti giuro quando vedo storie di pier con lui accenno un sorr… -