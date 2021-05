Bitcoin & Co | arrivata l’ora della resa dei conti?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Altra giornata no per le criptovalute, chenuano a scivolare a causamaggiore avversione al rischio degli operatori, per i timori di una impennata inflazionistica trainata dalle materie prime e di una possibile stretta delle banche centrali. L’abbondaza di liquidità di wuesto periodo di crisi, infatti, era stato uno degli elementi che aveva gtrainato il rally precedente. In questo quadro sembra esser definitivamente scemata l’infatuazione dei grandi investitori per le valute elettroniche, mentre nuovi vincoli vengono posti dalle autorità allo scambio di questi asset. Dura la reazione del mercato che ha spinto al ribasso ilsino ad un minimo di 38.717 dollari, per poi riportare le quotazioni a b. Volumi forti per oltre 70 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione del mercato è crollata a 845 ...