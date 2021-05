Area Marina | «L’esclusione delle donne è realtà ed è un problema»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Devo ammetterlo, il mio Paese a volte mi ricorda il famoso film Ricomincio da capo, quello sul giorno della Marmotta, in cui Bill Murray interpreta un cinico meteorologo televisivo condannato a rivivere lo stesso giorno all’infinito finché non avesse imparato dai suoi errori. In effetti quello che è accaduto l’anno scorso con il Festival della Bellezza #TuttiMaschi sembra non averci insegnato granché, visto che certe cose continuano a ripetersi ancora e ancora.