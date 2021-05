Aka7even scopre di essere “morto” in una fanfiction: la sua reazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) La reazione di Aka7even Qualche giorno fa, come qualcuno ricorderà, a finire in tendenza su Twitter sono stati dei meme di Aka7even. Alcuni utenti infatti hanno realizzato una fanfiction con protagonisti il rapper partenopeo e Tancredi, dove proprio Luca sembrava essere morto. A quel punto sul noto social gli utenti si sono del tutto scatenati L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 maggio 2021) LadiQualche giorno fa, come qualcuno ricorderà, a finire in tendenza su Twitter sono stati dei meme di. Alcuni utenti infatti hanno realizzato unacon protagonisti il rapper partenopeo e Tancredi, dove proprio Luca sembrava. A quel punto sul noto social gli utenti si sono del tutto scatenati L'articolo proviene da Novella 2000.

