Tutino bomber di solidarietà: rubano maglia a bimbe, lui ne regala una autografata (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – 47 minuti: tanto è intercorso tra il messaggio con tanto di foto pubblicati dal tifoso granata Paolo e la risposta di Gennaro Tutino. Poco dopo le ore 13 del 18 maggio, Paolo scrive: “Questa notte è stata rubata questa maglia della Salernitana con dedica alle mie bimbe. Prego di segnalarmi se vi dovesse venire proposta come acquisto a prezzo vantaggioso, o se dovesse essere vista su qualche sito on line in vendita. Prego anche la massima condivisione per i collezionisti. Per riuscire a risalire al ladro. Grazie a chi mi aiuterà”. La maglia era in auto. Tanti i messaggi di solidarietà. Poi giunge quello di bomber Gennaro Tutino (la maglia rubata era proprio la numero 9). Tutino scrive: “Ciao ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – 47 minuti: tanto è intercorso tra il messaggio con tanto di foto pubblicati dal tifoso granata Paolo e la risposta di Gennaro. Poco dopo le ore 13 del 18 maggio, Paolo scrive: “Questa notte è stata rubata questadella Salernitana con dedica alle mie. Prego di segnalarmi se vi dovesse venire proposta come acquisto a prezzo vantaggioso, o se dovesse essere vista su qualche sito on line in vendita. Prego anche la massima condivisione per i collezionisti. Per riuscire a risalire al ladro. Grazie a chi mi aiuterà”. Laera in auto. Tanti i messaggi di. Poi giunge quello diGennaro(larubata era proprio la numero 9).scrive: “Ciao ...

