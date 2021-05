Portal 2 non si aggiornava da 10 anni e ora ha ricevuto due update in pochissimo tempo (Di martedì 18 maggio 2021) Sono passati 10 anni dal lancio di Portal 2: l'iconico puzzle game di Valve è stato lanciato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC il 18 aprile 2011. Ebbene, dopo così tanti anni il gioco riceve un secondo nuovo aggiornamento (il primo era stato pubblicato da Valve ad inizio anno). Questa volta l'aggiornamento risulta essere più piccolo di dimensioni: la nuova patch rimuove il limite dei 100 MB per la creazione dei livelli personalizzati all'interno del gioco. Ciò significa che i creatori di livelli personalizzati possono ora creare livelli molto più grandi sia in termini di area che di complessità. Un'altra nuova funzionalità aggiunta nell'aggiornamento inserisce due stringhe di comando per l'esecuzione di demo di benchmark. Una serve per eseguire la demo stessa, mentre l'altra serve per abilitare alcune impostazioni grafiche di benchmark, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Sono passati 10dal lancio di2: l'iconico puzzle game di Valve è stato lanciato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC il 18 aprile 2011. Ebbene, dopo così tantiil gioco riceve un secondo nuovo aggiornamento (il primo era stato pubblicato da Valve ad inizio anno). Questa volta l'aggiornamento risulta essere più piccolo di dimensioni: la nuova patch rimuove il limite dei 100 MB per la creazione dei livelli personalizzati all'interno del gioco. Ciò significa che i creatori di livelli personalizzati possono ora creare livelli molto più grandi sia in termini di area che di complessità. Un'altra nuova funzionalità aggiunta nell'aggiornamento inserisce due stringhe di comando per l'esecuzione di demo di benchmark. Una serve per eseguire la demo stessa, mentre l'altra serve per abilitare alcune impostazioni grafiche di benchmark, ...

