Nuoto, Europei 2021. Flop Detti e De Tullio, Stefano Morini non cerca scuse: "ci sono cose che non rifarei" (Di martedì 18 maggio 2021) Niente scuse. Stefano Morini, responsabile del Centro Tecnico di Ostia, allenatore di Gabriele Detti e Marco De Tullio, rispettivamente quarto e quinto agli Europei di Budapest non si arrampica sugli specchi dopo il risultato deludente dei suoi allievi nella gara più attesa. "sono in fase di elaborazione del lutto – ammette l'allenatore – e, a mente fredda, sto cercando di analizzare cosa avrei fatto e cosa no alla luce di questo risultato deludente. Dire che non puntavamo agli Europei è sbagliato e forse avremmo dovuto tirare dritto per la preparazione olimpica invece di virare leggermente su questo evento". Morini pensava che Detti e De Tullio potessero ripetere le buone prove di ...

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - VaniaToni1 : #budapest2021 #Europei Super #Miressi, bronzo per la 4x100 stile azzurra @qn_carlino #18maggio #nuoto #sport - ansacalciosport : Europei: Italia bronzo 4x100 uomini, oro Russia. Miressi nella prima frazione migliora il record italiano | #ANSA -