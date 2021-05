Giorgia Meloni: “Grazie ai nemici ho preso 10 chili in tre mesi” (Di martedì 18 maggio 2021) A Oggi è un altro giorno Giorgia Meloni si racconta, promuove il suo libro “Io sono Giorgia”, ripercorre i momenti difficili della sua vita. E’ capace di trovare sempre il risvolto positivo in ogni situazione e lo spiega quando ricorda dei chili persi. “Grazie ai nemici ho preso 10 chili in tre mesi. Le cattiverie sei sai reagire e non scappi… i nemici hanno una utilità sempre, che non vuol dire essere come vogliono gli altri. Puoi scappare o decidere di avere più coraggio e dimostrare quanto vali. Io per tutta la vita mi sono messa seduta e mi hanno guardato dall’alto in basso”. Giorgia Meloni spiega che non era a suo agio in sovrappeso, quindi le cattiverie le hanno dato la spinta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021) A Oggi è un altro giornosi racconta, promuove il suo libro “Io sono”, ripercorre i momenti difficili della sua vita. E’ capace di trovare sempre il risvolto positivo in ogni situazione e lo spiega quando ricorda deipersi. “aiho10in tre. Le cattiverie sei sai reagire e non scappi… ihanno una utilità sempre, che non vuol dire essere come vogliono gli altri. Puoi scappare o decidere di avere più coraggio e dimostrare quanto vali. Io per tutta la vita mi sono messa seduta e mi hanno guardato dall’alto in basso”.spiega che non era a suo agio in sovrappeso, quindi le cattiverie le hanno dato la spinta ...

