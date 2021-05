Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 18 maggio 2021 a partire dalle ore 20 | 00

(Di martedì 18 maggio 2021)18riparte una nuova settimana con ledel. I ricomincia con ie con le combinazioni delle ruote più conosciute d’Italia. Lesi terranno come sempre alle ore 20:00.: ivincenti deldeldi sabato 15: i dati deldi sabato 15Dopo la pausa per la soste nei giorni di domenica e di lunedì tornano ledel ...

Advertising

TheRealFed_ : @Herzeleid_2 Fa anche le estrazioni del lotto? - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di martedì 18 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di martedì 18 maggio 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto… - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, estrazioni oggi 18 maggio 2021: numeri vincenti 10eLotto, Simbolotto - zazoomblog : Lotto e SuperEnalotto estrazioni di Oggi sabato 15 maggio 2021: numeri e combinazione vincente - #Lotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni Lotto

... ma ricordiamo che l'estrazione sarà visibile in diretta su www.millionday.it, Appe alla ...singola - giocabile in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20- ma ...di Silvana Palazzo)e Superenalotto/ Numeri vincenti 13 maggio 2021: il Jackpot sale! SUPERENALOTTO E SUPERSTAR Restiamo sempre in tema quote del Superenalotto, ma concentriamoci sul ...Ci siamo, tornano oggi 18 maggio le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto. Proviamo a suggerirvi i numeri migliori sui quali puntare.Superenalotto 18 maggio estrazioni dei simboli del nuovissimo gioco, legato all’estrazione del Lotto, nel mese di aprile la Ruota scelta è di Genova.