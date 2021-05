Decreto Sostegni bis, il varo entro la settimana: fondi per la riapertura delle scuole a settembre e per il supporto psicologico (Di martedì 18 maggio 2021) Rush finale del governo per chiudere il Decreto Sostegni Bis ma la stesura del disegno di legge potrebbe richiedere ancora qualche giorno per definire le ultime misure, ma comunque il varo potrebbe arrivare già entro sabato prossimo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Rush finale del governo per chiudere ilBis ma la stesura del disegno di legge potrebbe richiedere ancora qualche giorno per definire le ultime misure, ma comunque ilpotrebbe arrivare giàsabato prossimo. L'articolo .

Advertising

LegaSalvini : MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. #SALVINI: “ORA SOLDI VERI… - orizzontescuola : Decreto Sostegni bis, il varo entro la settimana: fondi per la riapertura delle scuole a settembre e per il support… - PaoloBersani : @RegnaFirenze @CarloCalenda Mi rimangio la parola, ma devo per forza tornare a risponderLe: lontanissimo della veri… - Fusillide : RT @EmilioBerettaF1: Decreto sostegni bis, dai ristori al paracadute anti-licenziamenti: tutte le misure del nuovo pacchetto da 40 miliardi… - Italia_Notizie : Speranza: “Prima dose a un terzo degli italiani. Ora investire su patologie non Covid, in decreto sostegni chiesti… -