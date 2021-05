Decreto riaperture, dal coprifuoco alle palestre: tutte le nuove regole in vigore, spiegate bene (Di martedì 18 maggio 2021) nuove regole per il coprifuoco, ma anche riaperture in vista delle palestre, dei centri commerciali nei fine settimana, dei ristoranti e dei bar al chiuso, anche la sera: sono fra le misure previste nel nuovo Decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri nella serata di lunedì 17 maggio. Il governo ha fissato una road map dell'allentamento delle misure di prevenzione, compreso lo spostamento in avanti dell'orario del coprifuoco (che cesserà definitivamente nelle Regioni bianche). Nuovi orari invece per il coprifuoco in zona gialla che passa da martedì 18 maggio alle 23, per poi essere spostato alle 24 a partire dal 7 giugno e infine del tutto abolito con la data del solstizio d'estate, il 21 ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021)per il, ma anchein vista delle, dei centri commerciali nei fine settimana, dei ristoranti e dei bar al chiuso, anche la sera: sono fra le misure previste nel nuovolegge varato dal Consiglio dei Ministri nella serata di lunedì 17 maggio. Il governo ha fissato una road map dell'ntamento delle misure di prevenzione, compreso lo spostamento in avanti dell'orario del(che cesserà definitivamente nelle Regioni bianche). Nuovi orari invece per ilin zona gialla che passa da martedì 18 maggio23, per poi essere spostato24 a partire dal 7 giugno e infine del tutto abolito con la data del solstizio d'estate, il 21 ...

