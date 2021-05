Covid, Palù (Aifa): “Grande attenzione al chiuso, non è ancora finita” (Di martedì 18 maggio 2021) “Sarà necessario continuare a sorvegliare con Grande attenzione le attività che più espongono al rischio”. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, avverte che “non è finita”, anche se sì, “abbiamo cominciato a sconfiggere questo coronavirus”. In un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, l’esperto invita alla cautela. Soprattutto nei luoghi chiusi. Le riaperture annunciate dal Governo sono premature? “Non lo sono se si procede con prudenza, gradualità e continuando la sorveglianza – risponde – Penso a tamponi e controlli, non estensivi, certo, ma random. Quindi garantire salute e sopravvivenza economica, tenendo in considerazione le attività che più espongono al rischio”. In primis “i grandi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) “Sarà necessario continuare a sorvegliare conle attività che più espongono al rischio”. Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, avverte che “non è”, anche se sì, “abbiamo cominciato a sconfiggere questo coronavirus”. In un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, l’esperto invita alla cautela. Soprattutto nei luoghi chiusi. Le riaperture annunciate dal Governo sono premature? “Non lo sono se si procede con prudenza, gradualità e continuando la sorveglianza – risponde – Penso a tamponi e controlli, non estensivi, certo, ma random. Quindi garantire salute e sopravvivenza economica, tenendo in considerazione le attività che più espongono al rischio”. In primis “i grandi ...

