Cina e Vaticano: un vescovo gesuita per la riconciliazione? (Di martedì 18 maggio 2021) Le relazioni tra la Cina e il Vaticano sembrano più distese. Difatti Papa Bergoglio confida nelle sue aperture per arrivare ad un rapporto non conflittuale e di reciproco rispetto tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Un rapporto, giocato continuamente sul filo del rasoio. Pertanto dopo aver scardinato le posizioni più retrive sulla scelta del Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Le relazioni tra lae ilsembrano più distese. Difatti Papa Bergoglio confida nelle sue aperture per arrivare ad un rapporto non conflittuale e di reciproco rispetto tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Un rapporto, giocato continuamente sul filo del rasoio. Pertanto dopo aver scardinato le posizioni più retrive sulla scelta del

Advertising

Oibaf_Isot : RT @giuliapompili: L'uomo chiave dei rapporti tra Vaticano e Cina: il gesuita cinese Stephen Chow - michetravi : RT @giuliapompili: L'uomo chiave dei rapporti tra Vaticano e Cina: il gesuita cinese Stephen Chow - SimoPagliarini_ : Dunque Eredita andra in beneficenza e restituita al Vaticano O usata per massacravi. Bamba iniziera a non arrivare… - beniaminonatale : RT @giuliapompili: L'uomo chiave dei rapporti tra Vaticano e Cina: il gesuita cinese Stephen Chow - Talete17 : @brandobenifei @EnricoLetta @robersperanza @articoloUnoMDP A me sembra la riunione dell'agesci! La laicità, state f… -