Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 20 | 30

(Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 20:20 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E SULLA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. INOLTRE, DA OGGI E FINO A VENERDI’21 E LUNEDÌ 24 MAGGIO, CORSO ...