Uno Weekend | Convertini e Falchi ‘al mercato’ di Rai 1

(Di lunedì 17 maggio 2021) Annae BeppeBeppee Annaal mercato! Nel nuovo contenitore mattutino Uno, in onda dal prossimo 3 luglio ogni sabato (dalle 8.30 alle 10.30) e domenica (dalle 8.20 alle 9.30) su Rai 1 al posto di Unomattina in Famiglia, i due porteranno in tv l’Italia dei mercati, quella delle bancarelle con la merce a buon prezzo ma anche delle ’scampagnate’, per ridare vita a quei ‘riti’ collettivi che la pandemia ha fortemente compromesso. Unosarà dunque una sorta di mercato, luogo per eccellenza di consumo e scambio di informazioni, dove ci si incontra e ci si racconta, ognuno con le proprie vite e i propri vissuti. In particolare, la puntata del sabato proporrà – anche nella scenografia dello studio – questa dimensione, con un occhio al ...

- fabiofabbretti : #UnoWeekend, Beppe Convertini e Anna Falchi 'al mercato' di Rai 1

