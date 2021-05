Twitch, in arrivo l'abbassamento del costo degli abbonamenti Livello 1 per renderli più accessibili (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo un cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti di Livello 1 all'interno di Twitch: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto il mondo e per farlo, la piattaforma di streaming ha deciso di apportare cambiamenti. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa. Gli abbonati sono fantastici e ogni volta che sottoscrivono un abbonamento con un creator, non fanno che sottolineare la stima nei suoi confronti. Ma oltre a questo, abbonarsi significa qualcosa di più. È un sostegno a lungo termine per gli streamer e i loro contenuti, uno stimolo per spingerli a continuare a creare i loro contenuti per le loro community. Il prezzo di un abbonamento di Livello 1 sul web è più o meno l'equivalente di 4,99 dollari e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Inun cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffedi1 all'interno di: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto il mondo e per farlo, la piattaforma di streaming ha deciso di apportare cambiamenti. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa. Gli abbonati sono fantastici e ogni volta che sottoscrivono un abbonamento con un creator, non fanno che sottolineare la stima nei suoi confronti. Ma oltre a questo, abbonarsi significa qualcosa di più. È un sostegno a lungo termine per gli streamer e i loro contenuti, uno stimolo per spingerli a continuare a creare i loro contenuti per le loro community. Il prezzo di un abbonamento di1 sul web è più o meno l'equivalente di 4,99 dollari e ...

