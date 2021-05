“Ma sei bellissima!!!”. Elenoire Casalegno, il cambio look fa subito colpo: è boom di like (Di lunedì 17 maggio 2021) Elenoire Casalegno è una conduttrice e attrice bellissima. Negli ultimi anni, nel 2016 ha preso parte per beneficenza a ‘Caduta Libera’ in veste di concorrente ed è anche stata in grado di vincere quella puntata. Poi nello stesso anno ha condotto ‘Il pranzo della domenica’ insieme al collega Gualtiero Marchesi. Da settembre ad ottobre 2016 è stata anche protagonista del reality show ‘Grande Fratello Vip’ e dal settembre del 2019 e fino all’anno successivo ha presentato ‘Vite da copertina’ su Tv8. Adesso però la donna ha sorpreso davvero tutti su Instagram. Si è infatti immortalata con uno straordinario look, cambiato rispetto al solito. Ad annunciare questo cambiamento è stata quindi la stessa presentatrice, che ha voluto condividere quel momento di novità con tutti i suoi follower. Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)è una conduttrice e attrice bellissima. Negli ultimi anni, nel 2016 ha preso parte per beneficenza a ‘Caduta Libera’ in veste di concorrente ed è anche stata in grado di vincere quella puntata. Poi nello stesso anno ha condotto ‘Il pranzo della domenica’ insieme al collega Gualtiero Marchesi. Da settembre ad ottobre 2016 è stata anche protagonista del reality show ‘Grande Fratello Vip’ e dal settembre del 2019 e fino all’anno successivo ha presentato ‘Vite da copertina’ su Tv8. Adesso però la donna ha sorpreso davvero tutti su Instagram. Si è infatti immortalata con uno straordinario, cambiato rispetto al solito. Ad annunciare questo cambiamento è stata quindi la stessa presentatrice, che ha voluto condividere quel momento di novità con tutti i suoi follower. Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che ...

