Kalinic - Palacio | gol d' annata Verona e Bologna non si fanno male

Advertising

temafootball24 : #VeronaBologna 2-2?? L'#HellasVerona la sblocca al 2' minuto con #Faraoni ,la riagguantano i #Bolognesi alla mezz'o… - Federossoblu : Risultato finale #VeronaBologna 2-2 Marcatori: 2' Faraoni (V), 32' De Silvestri (B), 53' Kalinic (V), 82' Palacio… - yacco500 : RT @SkySport: VERONA-BOLOGNA 2-2 Risultato finale ? ? #Faraoni (2') ? #DeSilvestri (32') ? #Kalinic (53') ? #Palacio (82') ? ? https://t.co… - cmdotcom : #Palacio riprende il #Verona: il #Bologna fa 2-2 in trasferta. Ritrova il gol #Kalinic - BonnsProno : RT @SkySport: VERONA-BOLOGNA 2-2 Risultato finale ? ? #Faraoni (2') ? #DeSilvestri (32') ? #Kalinic (53') ? #Palacio (82') ? ? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalinic Palacio

Pandur si mette in evidenza sue Sansone, ma non può fare nulla sul tocco ravvicinato di De Silvestri (32') servito da Soriano.di testa centra l'incrocio dei pali. Al 53' il croato ...Una partita molto aperta produce un 2 - 2 tutto sommato piacevole tra Verona e Bologna, con la squadra di Juric che resta davanti di tre punti a quella di Mihajlovic.Il Verona ospita il Bologna nel posticipo del 37° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.L'Hellas rimanda ancora l'appuntamento con vittoria che non arriva da 44 giorni e che in casa manca dal 15 febbraio ...