Il riscatto di Giulia di Amici 20, la sua insegnante di danza: "Da bambina era bullizzata" (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici da pochissime ore ma è al centro dell'attenzione di tutti, soprattutto dei media. La ballerina non è solo la prima danzatrice a vincere il talent show di Maria De Filippi ma anche la prima a raggiungere il milione di followers in tempi record. Giulia è una ragazza piena di talento ma anche una giovane donna che ha sofferto tanto. Forse è pure per questo che tanti giovani hanno creduto in lei fin dal primo momento perché si sono rispecchiati in Lola. A raccontare una storia molto forte è stata Flaminia Buccellato, l'insegnante di danza di Giulia che l'ha formata per quindici anni.

