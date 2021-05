Granarolo acquisisce 100% Granarolo Uk

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –S.p.A. annuncia l’acquisizione del 49% diUK Ltd e porta la propria quota di capitale dal 51% alnell’ottica di consolidare la propria presenza nel Regno Unito, così come avvenuto in Francia. Lo rende noto l’azienda in un comunicato.UK Ltd, società di diritto inglese nata nel 2013 dalla partnership trae Fratelli Bosco Ltd per la distribuzione nel Regno Unito di prodotti lattiero caseari, è cresciuta nel 2018 grazie all’acquisizione deldel Gruppo Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi, ambient e surgelati nel Regno Unito. Nel 2020 il fatturato consolidato realizzato daUK è stato di circa 60 ...

