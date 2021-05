Festa nello spogliatoio del Franchi, interviene un dirigente viola: “Qui non si festeggia” (Di lunedì 17 maggio 2021) Al triplice fischio dell’arbitro Rosario Abisso, gli animi tra la dirigenza viola e la squadra partenopea erano tesissimi. Gli uomini di Gattuso non riuscivano a contenere la gioia e negli spogliatoi si sono lasciati andare dopo una gara nervosa e molto sentita. Prima di ciò, Rino Gattuso, si è complimentato coi giocatori, abbracciandoli uno ad uno e lasciandoli andare ai festeggiamenti negli spogliatoi dove però, un dirigente viola ha avuto da ridire inveendo contro la squadra con un: “Qui non si festeggia” pronunciato in tono autoritario. A riportarlo, è il quotidiano Repubblica. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Al triplice fischio dell’arbitro Rosario Abisso, gli animi tra la dirigenzae la squadra partenopea erano tesissimi. Gli uomini di Gattuso non riuscivano a contenere la gioia e negli spogliatoi si sono lasciati andare dopo una gara nervosa e molto sentita. Prima di ciò, Rino Gattuso, si è complimentato coi giocatori, abbracciandoli uno ad uno e lasciandoli andare aimenti negli spogliatoi dove però, unha avuto da ridire inveendo contro la squadra con un: “Qui non si” pronunciato in tono autoritario. A riportarlo, è il quotidiano Repubblica.

