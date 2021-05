Fariba Tehrani punita all’Isola dei Famosi: Giulia Salemi commenta e scatena il web (Di martedì 18 maggio 2021) Fariba Tehrani punita all’Isola dei Famosi 2021 per aver violato il segreto di Playa Imboscada. Giulia Salemi commenta e scatena il web. Fariba Tehrani è finita in nomination d’ufficio per aver violato il segreto di Playa Imboscada. La punizione che la produzione dell’Isola dei Famosi 2021 è stata commentata in modo sarcastico da Giulia Salemi. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 18 maggio 2021)dei2021 per aver violato il segreto di Playa Imboscada.il web.è finita in nomination d’ufficio per aver violato il segreto di Playa Imboscada. La punizione che la produzione dell’Isola dei2021 è statata in modo sarcastico da. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

