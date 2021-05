Covid Toscana | oggi 382 contagi | bollettino 17 maggio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 382 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 17, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati insono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010”, spiega Giani, ricordando anche che “nella giornata dipartono le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 1972-1973”. Per quanto riguarda l’andamento della campagna vaccinale, il governatore dellaspiega che i “vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La campagna nazionale di sensibilizzazione e screening sul carcinoma squamocellulare, "Te lo dice la pelle", che prevede visite dermatologiche gratuite, fa tappa a Siena sabato 29 maggio all'ospedale ...