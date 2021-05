Biden celebra giornata contro omofobia | Sostegno a comunità LGBT

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente americano Joe, in un comunicato stampa ha espresso, assieme alla moglie Jill il suo supporto ai diritti dellanegli Stati Uniti, in occasione della...

Advertising

mammaSud : RT @ilmanifesto: SENZA QUARTIERE #ilmanifesto #laprima del 9 maggio Lo sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est accende… - rarimani : RT @ilmanifesto: SENZA QUARTIERE #ilmanifesto #laprima del 9 maggio Lo sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est accende… - psionicfreddie : RT @ilmanifesto: SENZA QUARTIERE #ilmanifesto #laprima del 9 maggio Lo sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est accende… - WCOCHISE : RT @ilmanifesto: SENZA QUARTIERE #ilmanifesto #laprima del 9 maggio Lo sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est accende… - EliBettineschi : RT @ilmanifesto: SENZA QUARTIERE #ilmanifesto #laprima del 9 maggio Lo sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est accende… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden celebra

Tiscali.it

Il presidente americano Joe, in un comunicato stampa ha espresso, assieme alla moglie Jill il suo supporto ai diritti della comunità LGBT negli Stati Uniti, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la ...... nonostante oggi inizi la festa ebraica di Shavuot, chela consegna delle Tavole della ... Per il premier, che ha parlato anche con il presidente americano, il problema più urgente sono le ...La borsa di Valentino Garavani si può personalizzare grazie a un progetto speciale che celebra gli animali domestici: l'artista Riccardo Cusimano customizza le skin con le iniziali del proprietario e ...I CDC hanno aggiornato le linee guida per chi è completamente vaccinato. In Italia la percentuale di popolazione immunizzata è più bassa, ma si potrebbe pensare ad allentare le misure di quarantena e ...