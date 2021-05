Valle d’Aosta, dispersi cinque escursionisti in Valpelline. Soccorsi complicati da una bufera (Di domenica 16 maggio 2021) cinque escursionisti sono al momento dispersi in Valpelline, in Valle d’Aosta, probabilmente rimasti intrappolati in una bufera di neve. A lanciare l’allarme sono stati i parenti dei ragazzi, preoccupati quando non li hanno visti tornare a casa e nessuno di loro ha risposto al telefono. Si tratta di quattro cittadini milanesi e un giovane di nazionalità francese. A complicare l’intervento dei Soccorsi è anche l’impossibilità per gli elicotteri di risalire la montagna a causa delle intemperie. I soccorritori sono stati costretti a continuare le ricerche a piedi. La zona su cui sono intervenuti è quella intorno al bivacco Regondi, sopra Ollomont. Sul posto sono giunti un medico e le guide del Soccorso alpino valdostano, in partenza anche alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)sono al momentoin, in, probabilmente rimasti intrappolati in unadi neve. A lanciare l’allarme sono stati i parenti dei ragazzi, preoccupati quando non li hanno visti tornare a casa e nessuno di loro ha risposto al telefono. Si tratta di quattro cittadini milanesi e un giovane di nazionalità francese. A complicare l’intervento deiè anche l’impossibilità per gli elicotteri di risalire la montagna a causa delle intemperie. I soccorritori sono stati costretti a continuare le ricerche a piedi. La zona su cui sono intervenuti è quella intorno al bivacco Regondi, sopra Ollomont. Sul posto sono giunti un medico e le guide del Soccorso alpino valdostano, in partenza anche alcuni ...

