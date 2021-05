Highlights e gol Barcellona-Celta Vigo 1-2, Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 16 maggio 2021) Liga 2020/2021, il VIDEO con Highlights e gol di Barcellona-Celta Vigo 1-2. Disastro dei blaugrana, che crollano in casa e devono dire addio al sogno scudetto. Messi apre le danze nel primo tempo, ma la difesa di Koeman si scioglie come neve al solo e subisce due gol, entrambi targati Santi Mina. Di seguito le immagini salienti del match. GOL 1-0 (Messi) GOL 1-1 (Santi Mina) GOL 1-2 (Santi Mina) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021), ilcone gol di1-2. Disastro dei blaugrana, che crollano in casa e devono dire addio al sogno scudetto. Messi apre le danze nel primo tempo, ma la difesa di Koeman si scioglie come neve al solo e subisce due gol, entrambi targati Santi Mina. Di seguito le immagini salienti del match. GOL 1-0 (Messi) GOL 1-1 (Santi Mina) GOL 1-2 (Santi Mina) SportFace.

Advertising

SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - sportli26181512 : Villarreal-Siviglia 4-0: Rotondo successo interno per il Villarreal nel match della trentrasettesima giornata della… - sportli26181512 : Alaves-Granada 4-2: Non sono mancati di certo i gol nella sfida tra Alaves e Granada. Nel match valido per la trent… - sportli26181512 : Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1: Nel match valido per la trentrasettesima giornata della Liga spagnola, il Real Mad… -