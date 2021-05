Ginnastica artistica oggi, Finale Scudetto: orari, tv, programma, streaming Serie A (Di domenica 16 maggio 2021) oggi domenica 16 maggio va in scena la Finale Scudetto della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli va in scena l’atto conclusivo del massimo campionato italiano a squadre. Le tre squadre ammesse alla competizione in base ai risultati della semiFinale di ieri si fronteggeranno a viso aperto con la formula degli scontri diretti. Ogni compagine schiera tre ginnaste su ciascun attrezzo, chi ottiene il punteggio più alto ottiene 3 punti, la seconda 2 punti, la terza 1 punto. Naturalmente il regolamento vale sia per le donne che per gli uomini, chi totalizza più punti vince lo Scudetto La Brixia Brescia è la grande favorita al femminile con Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Asia D’Amato pronte a brillare ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)domenica 16 maggio va in scena ladellaA 2021 di. Al PalaVesuvio di Napoli va in scena l’atto conclusivo del massimo campionato italiano a squadre. Le tre squadre ammesse alla competizione in base ai risultati della semidi ieri si fronteggeranno a viso aperto con la formula degli scontri diretti. Ogni compagine schiera tre ginnaste su ciascun attrezzo, chi ottiene il punteggio più alto ottiene 3 punti, la seconda 2 punti, la terza 1 punto. Naturalmente il regolamento vale sia per le donne che per gli uomini, chi totalizza più punti vince loLa Brixia Brescia è la grande favorita al femminile con Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Asia D’Amato pronte a brillare ...

