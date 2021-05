Rula Jebreal dice no a Propaganda Live ma sì a Sanremo, la risposta di Diego Bianchi e la polemica social (Di sabato 15 maggio 2021) Rula Jebreal dice no a Propaganda Live e finisce nella bufera. Sin dal tardo pomeriggio di ieri è venuto fuori il no della giornalista alla sua partecipazione al programma di La7 ma non per via delle argomentazioni trattate, in particolare quello che sta accadendo in queste ore in Palestina, bensì perché al dibattito sarebbero stati presenti solo uomini al suo fianco. All’annuncio social della trasmissione, la giornalista risponde a tono: “7 ospiti… Solo una donna! Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a eventi che non garantiscano la parità di genere e l’inclusione”. Ricevuto il due di picche da parte di Rula Jebreal, un rammaricato Diego Bianchi ha deciso di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021)no ae finisce nella bufera. Sin dal tardo pomeriggio di ieri è venuto fuori il no della giornalista alla sua partecipazione al programma di La7 ma non per via delle argomentazioni trattate, in particolare quello che sta accadendo in queste ore in Palestina, bensì perché al dibattito sarebbero stati presenti solo uomini al suo fianco. All’annunciodella trasmissione, la giornalista risponde a tono: “7 ospiti… Solo una donna! Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a eventi che non garantiscano la parità di genere e l’inclusione”. Ricevuto il due di picche da parte di, un rammaricatoha deciso di ...

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - PicchioRocca : RT @GuidoCrosetto: Mi spiace non poter sentire una voce imparziale ed obiettiva come quella di Rula Jebreal, questa sera. - AttilaAzureRive : RT @goffratura: Non ci si mette d'accordo con Rula Jebreal figuriamoci con quelli di Hamas -