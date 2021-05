Nell'Italia che vira al giallo si conferma la discesa della curva: 6.659 casi, 132 le vittime (Di sabato 15 maggio 2021) Prosegue la discesa della curva epidemica in Italia: i contagi Nelle ultime 24 ore sono 6.659, contro i 7.567 di ieri ma soprattutto gli oltre 10mila di sabato scorso. I tamponi sono 294.686, 3.500 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Prosegue laepidemica in: i contagie ultime 24 ore sono 6.659, contro i 7.567 di ieri ma soprattutto gli oltre 10mila di sabato scorso. I tamponi sono 294.686, 3.500 ...

Advertising

DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - MinisteroDifesa : #12maggio Nella #GiornataInternazionaleInfermiere vogliamo dire grazie a tutti gli infermieri delle #ForzeArmate e… - Corriere : Razzo cinese disintegrato vicino alle Maldive nell’oceano Indiano: nessun impatto sull’Italia - destinazionecop : Nel corso della chiacchierata Kerry ha definito “centrale” il ruolo dell’Italia nell’ambito di G20 (@g20org) e Cop2… - culture_more : RT @ItalytoHolySee: L'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani questa mattina ha dato il benvenuto al #FAI in occasione… -