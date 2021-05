Nadal | un' altra lezione ai ragazzi terribili

(Di sabato 15 maggio 2021) Agli Internazionali di tennis ko anche Zverev dopo Sinner e Shapovalov: Rafa in semifinale. Oggi Sonego - Rublev dopo lo stop per pioggia di PAOLO FRANCI

Agli Internazionali di tennis ko anche Zverev dopo Sinner e Shapovalov: Rafa in semifinale. Oggi Sonego - Rublev dopo lo stop per pioggia di PAOLO FRANCIL'semifinale, che si giocherà oggi, vede controe Opelka. DIRETTA/ Sonego Rublev video streaming video tv: la pioggia ferma tutto! SONEGO RUBLEV IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME ...Agli Internazionali di tennis ko anche Zverev dopo Sinner e Shapovalov: Rafa in semifinale. Oggi Sonego-Rublev dopo lo stop per pioggia ...La pioggia ha rivoluzionato il programma del fine settimana degli Internazionali d'Italia 2021. Un sabato davvero ricchissimo al Foro Italico visto che ci saranno da recuperare tre quarti di finale tr ...