LIVE Sonego-Djokovic 3-6 7-6 2-5, Internazionali d’Italia in DIRETTA: il numero uno del mondo allunga nel terzo set (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-OPELKA 30-30 Nooo! Ha sbagliato l’angolo del passante Sonego: arriva il lob al volo di Djokovic a sentenziare. 30-15 Scappa la risposta di Djokovic! Ha servito bene Sonego. 15-15 Doppio fallo di Sonego che sembra essere davvero scarico adesso sulle gambe. 15-0 La chiusura a rete in controtempo di Sonego! Non vuole demordere l’azzurro! 2-5. Game semplicemente perfetto al servizio per Djokovic che non vuole far respirare Sonego, non concedendogli una possibilità. Adesso l’impresa si fa veramente ardua per il piemontese. 40-0 Prova a mantenere profonda la traiettoria del rovescio Sonego, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 30-30 Nooo! Ha sbagliato l’angolo del passante: arriva il lob al volo dia sentenziare. 30-15 Scappa la risposta di! Ha servito bene. 15-15 Doppio fallo diche sembra essere davvero scarico adesso sulle gambe. 15-0 La chiusura a rete in controtempo di! Non vuole demordere l’azzurro! 2-5. Game semplicemente perfetto al servizio perche non vuole far respirare, non concedendogli una possibilità. Adesso l’impresa si fa veramente ardua per il piemontese. 40-0 Prova a mantenere profonda la traiettoria del rovescio, ma ...

