La strana storia tra Arisa e Rudy Zerbi “iniziata” ad Amici | cosa c’è sotto? Stasera la finale del talent

L'edizione 2021 di Amici è arrivata all'ultimo appuntamento. Stasera ci sarà l'ultimo serale, la puntata finale. A contendersi la vittoria sono stati decretati 5 allievi finalisti, durante la puntata della semifinale dello scorso sabato. Tra i contendenti della finale del 15 maggio, tre cantanti e due ballerini. Deddy, Sangiovanni e Aka7even si sfideranno su prove canore, mentre Giulia Stabile e Alessandro balleranno per i telespettatori. Chi vincerà? Lo scopriremo solo Stasera. Nella puntata finale ci sarà spazio anche per nuove polemiche o per nuovi aggiornamenti sulla strana storia tra Arisa e Rudy Zerbi? I due professori si sono spesso punzecchiati nelle varie puntate ...

