Io non mi arrendo | quante puntate sono?

Io non mi arrendo è il nome di una miniserie con protagonista Beppe Fiorello, impegnato per l'occasione a vestire i panni dell'ispettore Marco Giordano, figura liberamente ispirata e dedicata a Roberto Mancini, che riuscì a portare alla luce un complesso ed oscuro traffico di rifiuti in quella che oggi è conosciuta come Terra dei fuochi. Mancini morì prematuramente nel 2014 proprio a causa di problemi fisici dovuti al lungo periodo trascorso sul luogo contaminato. Io non mi arrendo, originariamente un film su due puntate, è stato "accorpato" in una sola parte, e potrà essere seguito a partire dalle ore 21.25 su Rai 1 sabato 15 maggio 2021. Il film è già disponibile su RaiPlay.

