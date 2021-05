Formazioni ufficiali Spezia Torino: le scelte degli allenatori (Di sabato 15 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Spezia Torino match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Spezia-Torino, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021. Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajili, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Saponara, Nzola, Agudelo. All. Italiano. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Ledimatch valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajili, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Saponara, Nzola, Agudelo. All. Italiano.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

