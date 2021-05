Federico Vespa figlio di Bruno Vespa e la sua battaglia contro "Il cancro della mente" (Di sabato 15 maggio 2021) Ospite di Storie Italiane Federico Vespa ha raccontato il dramma della sua malattia: il figlio di Bruno Vespa è stato segnato dalla depressione che lo attanaglia da quando aveva 19 anni. Federico Vespa soffre di depressione da quando aveva 19 anni: il figlio di Bruno Vespa, noto giornalista e conduttore di Porta a Porta, ha raccontato la sua malattia a Storie Italiane dove ha presentato il suo libro in cui rivive i momenti migliori e quelli peggiori della sua vita. Federico Vespa è nato nel 1979, agli occhi della gente aveva tutto per essere realizzato: ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 maggio 2021) Ospite di Storie Italianeha raccontato il drammasua malattia: ildiè stato segnato dalla depressione che lo attanaglia da quando aveva 19 anni.soffre di depressione da quando aveva 19 anni: ildi, noto giornalista e conduttore di Porta a Porta, ha raccontato la sua malattia a Storie Italiane dove ha presentato il suo libro in cui rivive i momenti migliori e quelli peggiorisua vita.è nato nel 1979, agli occhigente aveva tutto per essere realizzato: ...

Advertising

infoitcultura : Federico Vespa, il dolore del figlio di Bruno a Storie Italiane: «In depressione per 15 anni, il più grande aiuto d… - cgcronos : Storie italiane, Federico Vespa racconta il dramma della depressione: 'È stato difficile essere figlio di due perso… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Giornalista e conduttore radiofonico, in un libro ha raccontato la sua battaglia contro la depressione,un male oscuro… - tempoweb : Federico #Vespa racconta il dramma della #depressione 'È stato difficile essere figlio di due persone importanti'… - DomenicoMazzil5 : RT @storie_italiane: Giornalista e conduttore radiofonico, in un libro ha raccontato la sua battaglia contro la depressione,un male oscuro… -