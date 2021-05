Elena Sofia Ricci racconta le molestie subite a 12 anni: “Come una rosa sotto il ghiaccio” (Di sabato 15 maggio 2021) “Avevo dodici anni, ero Come una rosellina che sta cominciando a sbocciare: finisce sotto il ghiaccio e non fiorisce più”. Si è confidata così l’attrice a al settimanale ELLE. “Per molti anni l’ho negato a me stessa, non potevo parlarne con mamma, lui era un conoscente, mi sono sentita sporca e in colpa, sono arrivate l’insicurezza e la malinconia. Quella parte di te resta lì, congelata, e cerchi di non guardarla”, ha confidato l’attrice al giornale. Poi spiega: “Nonostante il lungo lavoro di analisi, devo confessare che quel ghiacciolo non s’è mai interamente sciolto, talvolta un cenno di disgelo, ma restano la ferita, il dolore. Di diverso c’è che, a quest’età, ho imparato ad accettare i miei limiti, quasi quasi ad amarli. La terapia non ti aiuta a sciogliere tutti i nodi, ma ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 15 maggio 2021) “Avevo dodici, erouna rosellina che sta cominciando a sbocciare: finisceile non fiorisce più”. Si è confidata così l’attrice a al settimanale ELLE. “Per moltil’ho negato a me stessa, non potevo parlarne con mamma, lui era un conoscente, mi sono sentita sporca e in colpa, sono arrivate l’insicurezza e la malinconia. Quella parte di te resta lì, congelata, e cerchi di non guardarla”, ha confidato l’attrice al giornale. Poi spiega: “Nonostante il lungo lavoro di analisi, devo confessare che quello non s’è mai interamente sciolto, talvolta un cenno di disgelo, ma restano la ferita, il dolore. Di diverso c’è che, a quest’età, ho imparato ad accettare i miei limiti, quasi quasi ad amarli. La terapia non ti aiuta a sciogliere tutti i nodi, ma ...

