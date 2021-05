Draghi e Conte “telefonata di fuoco”, retroscena sugli 007: «Davvero un colpo basso» (Di sabato 15 maggio 2021) Per i servizi segreti Mario Draghi e Giuseppe Conte avrebbero avuto un vero e proprio scontro. “Il Fatto Quotidiano” addirittura parla di «battaglia» e definisce l’avvocato del popolo furibondo per le scelte del suo successore. “Libero” rilancia stamani un retroscena croccante de “Il Giornale”, che riporta “virgolettati” di una telefonata infuocata tra l’ex numero uno della Bce e Conte. Dopo la sostituzione di Arcuri e del vertice del Comitato tecnico scientifico, il premier ha messo finalmente mano ai servizi segreti. Gennaro Vecchione ha ceduto il passo a Elisabetta Belloni. È lei il nuovo capo degli 007, con buona pace del “professore prestato alla politica”. leggi anche l’articolo —> Berlusconi morto? Voci fuori controllo: la verità del professor Zangrillo Mario Draghi e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 15 maggio 2021) Per i servizi segreti Marioe Giuseppeavrebbero avuto un vero e proprio scontro. “Il Fatto Quotidiano” addirittura parla di «battaglia» e definisce l’avvocato del popolo furibondo per le scelte del suo successore. “Libero” rilancia stamani uncroccante de “Il Giornale”, che riporta “virgolettati” di unainfuocata tra l’ex numero uno della Bce e. Dopo la sostituzione di Arcuri e del vertice del Comitato tecnico scientifico, il premier ha messo finalmente mano ai servizi segreti. Gennaro Vecchione ha ceduto il passo a Elisabetta Belloni. È lei il nuovo capo degli 007, con buona pace del “professore prestato alla politica”. leggi anche l’articolo —> Berlusconi morto? Voci fuori controllo: la verità del professor Zangrillo Marioe ...

