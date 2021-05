Checco Zalone vince il David e non lo ritira ma riceve il tapiro d’oro (Di sabato 15 maggio 2021) Checco Zalone ha partecipato alla premiazione in collegamento, battendo la cantante italiana grazie alla sua “Immigrato”. Dopo il David di Donatello, Checco Zalone ritira anche il tapiro. Valerio Staffelli ha consegnato a Bari il premio di “Striscia la Notizia” al comico per non essersi presentato a ritirare il David di Donatello vinto martedì sera. Premio Leggi su people24.myblog (Di sabato 15 maggio 2021)ha partecipato alla premiazione in collegamento, battendo la cantante italiana grazie alla sua “Immigrato”. Dopo ildi Donatello,anche il. Valerio Staffelli ha consegnato a Bari il premio di “Striscia la Notizia” al comico per non essersi presentato are ildi Donatello vinto martedì sera. Premio

pomeriggio5 : La nostra fatina ????? Maria Teresa Ruta nella #cabinarossa urla tutto il proprio amore per Checco Zalone!… - davidemaggio : La Pausini è scoppiata in una risata isterica alla vittoria di Checco Zalone?? #David2021 - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - RosyilCapo : Eccolo tra i tweet flautisti al numero 3 della #propagandatop . Me l'ero persa mentre scrivevo quello sulla quarta… - HaytenMaster : Signora sulla sessantina che alle 7 del mattino ascolta Checco Zalone in treno a tutto volume: per lei c'è la pena capitale. #15maggio -