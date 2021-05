Aka7even di Amici, chi è, età, carriera, fidanzata, Martina, Instagram (Di sabato 15 maggio 2021) Aka7even è un cantante allievo della scuola di Amici 20. Per entrare nella scuola ha proposto un suo brano inedito, “Yellow”, con il quale ha conquistato subito Anna Pettinelli che gli ha assegnato il banco. Lei lo ha definito straordinario, soprattutto durante la performance di “Mi manchi”. Aka7even è uno dei cantanti che si esibirà in prima serata su Canale 5 per conquistare la vittoria finale: ma intanto conosciamolo meglio. Aka 7even di Amici: chi è, età, carriera, inedito Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato a Vico Equense nel segno dello scorpione. Lui è l’ultimo di cinque figli, nato da due genitori sempre impegnati a lavoro: il papà fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Il cantante della scuola di Amici 20 racconta dell’esperienza più difficile della sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021)è un cantante allievo della scuola di20. Per entrare nella scuola ha proposto un suo brano inedito, “Yellow”, con il quale ha conquistato subito Anna Pettinelli che gli ha assegnato il banco. Lei lo ha definito straordinario, soprattutto durante la performance di “Mi manchi”.è uno dei cantanti che si esibirà in prima serata su Canale 5 per conquistare la vittoria finale: ma intanto conosciamolo meglio. Aka 7even di: chi è, età,, inedito Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato a Vico Equense nel segno dello scorpione. Lui è l’ultimo di cinque figli, nato da due genitori sempre impegnati a lavoro: il papà fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Il cantante della scuola di20 racconta dell’esperienza più difficile della sua ...

