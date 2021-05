Udc | il Consiglio nazionale rigetta le dimissioni di Lorenzo Cesa da segretario Due giorni fa la chiusura indagini sulla ‘ndrangheta

(Di venerdì 14 maggio 2021)resta, almeno per ora,dell’Udc. Lo ha deciso ildel partito,ndo all’unanimità leche il leader dello Scudo crociato aveva presentato dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dell’inchiesta “Basso profilo” della Dda di Catanzaro. “I consiglieri nazionali – si legge in una nota -, nel pieno rispetto del lavoro dell’autorità giudiziaria, hanno chiesto adi proseguire nel suo operato dipolitico ritenendo ciò un atto di amore e generosità verso la comunità dello Scudo crociato. Il, inoltre, ha dato mandato al ...

Il Fatto Quotidiano

Si è svolto il Consiglio nazionale dell'Udc che, all'unanimità, ha rigettato le dimissioni del segretario nazionale Lorenzo Cesa. I consiglieri nazionali, "nel pieno rispetto del lavoro dell'autorità giudiziaria - ...