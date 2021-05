Pavia | tenta di uccidere la compagna incinta dandole fuoco con l’alcol | arrestato 41enne

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ha datoalla, al secondo mese di gravidanza, con delndo di ucciderla. Un uomo di 41 anni, di origini romene, è statodai carabinieri di Bereguardo in provincia di. L’accusa è dito omicidio. La donna, coetanea del convivente, è ora ricoverata in prognosi riservata al centro grandi ustionati dell’Ospedale Niguarda di Milano: secondo quanto si apprende ha riportato ustioni per il 50% del corpo ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto la notte scorsa quando l’uomo, ubriaco, ha avuto una discussione con lanella loro casa a Vellezzo Bellini, nel Pavese. Durante la lite, che secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri è nata per futili motivi, il ...

... in particolare da Vellezzo Bellini, località in provincia di. A rendere il tutto ancora più ... Denise Pipitone, Milo Infante vs Anna Corona/ "Smentita di nuovo dagli investigatori"DI ...Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di ieri a Vellezzo Bellini , in provincia di. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un uomo di nazionalità romena di 41 anni ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese . La vittima dell'aggressione ...Un uomo di 41 anni nel Pavese è stato fermato per aver cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese dandole fuoco. Come riportato da ...Tenta di uccidere la compagna incinta dandole fuoco, arrestato. Pavia - La donna ha ustioni sul 50 per cento del corpo - È ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano ...